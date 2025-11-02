Segunda victoria de Brown

Jorge Gibson Brown logró este domingo la segunda victoria consecutiva en el Regional Federal Amateur, al superar 2 a 0 como visitante a Colonial en un partido celebrado en el estadio municipal de Cerro Azul, que fue controlado por el obereño Leonardo Schunke.
Alan Cáceres a los 65′ y 69′ anotó los goles del triunfo verdirrojo, que quedó como único puntero de la zona 6 de la Región Litoral Norte.
En la próxima fecha, cerrando la primera rueda, visitará a River, en Santa Rita.
Síntesis
COLONIAL 0 – JORGE GIBSON BROWN 2
Colonial: Lucas Correa; Braian Núñez, Carlos Cabral, Juan Carlos Nolazco, Wilton Yede; Brian Alvez, Jorge Hasky, Osvaldo Aguirre, Simón Brítez; Celso Márquez y Milton Maidana. DT: Marcelo Suárez.
Brown: Alejo Ibañez; Exequiel Sanabria, Juan Pablo Rodríguez, Nicolás Portillo, Andrés Escobar; Claudio Ríos, Nicolás Morel Gallardo, Alexis Maslovski, Maximiliano Santa Cruz; Alan Cáceres y Aryan Benítez. DT: Matías Suirezs.
Goles: 65′ y 69′ Alan Cáceres (JGB).
Cambios: Fabián Márquez por Aguirre, Hugo Machado por Brítez, Javier González por Nolazco, Diego Da Silveira por Núñez y Ariel Fassi por Alvez (C). Lautaro Orellana por Sanabria, Gabriel Dominico por Ríos, Enzo Zárate De Gros por Maslovski, Maiko Dahmer por Santa Cruz y Jorge García por Benítez (JGB).
Árbitro: Leonardo Schunke.
Asistentes: Ezequiel Barrientos y Sayra Weiss, terna de Oberá.
Cancha: municipal de Cerro Azul.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
