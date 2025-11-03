Ágil venció a Luz y Fuerza y es escolta de Crucero junto a Guaraní

Este domingo continuó la 6° fecha del torneo Clausura que organiza la Liga Posadeña de Fútbol y, en Gobernador Roca, Ágil venció por 2 a 0 a Luz y Fuerza.
Ramón Albino y Yulians Venegas convirtieron los tantos para el conjunto local que con este triunfo igualó la línea de Guaraní Antonio Franco, quedó como escolta de Crucero del Norte en la zona B y se aferra a la clasificación para la Súper Liga 2026.
También hubo actividad por la 5° fecha del torneo de ascenso. Acapulco se impuso por 3 a 1 a Itatí; Sporting de Santo Pipó hizo lo propio ante Malvinas Argentinas por 3 a 2 y Yacutinga venció 2 a 1 a EFFI.
Mañana martes, en horario aconfirmar, jugarán Atlético Posadas-Jorge Gibson Brown, en el barrio Tajamar mientras que el miércoles Guaraní Antonio Franco recibirá a Tigre de Santo Pipó, desde las 16 y Bartolomé Mitre a 1° de Mayo, también a las 16.
Las posiciones
Comentarios recientes