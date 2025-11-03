Cerró con éxito el Sudamericano

El Sudamericano de Gimnasia Rítmica llegó a su fin este domingo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) de Posadas, tras una semana cargada de talento, emoción y nivel internacional.
Más de 400 gimnastas de once países protagonizaron la cita continental que por primera vez tuvo a Misiones y a la Argentina como anfitrionas, marcando un hecho histórico para la disciplina.
Entre las protagonistas del torneo se destacó la misionera Delfina Steciuk, de tan solo 11 años, quien se colgó dos medallas de bronce representando al equipo argentino.
La obereña subió al podio en la Final por Equipos y también en el Máximo Acumulador de la categoría AC2 Individual, en una actuación sobresaliente ante el público local.
Junto a sus compañeras Clara Sabic y Nina Braico, Steciuk alcanzó el tercer lugar en la clasificación general con 140.850 puntos, escoltando a Brasil (151.250) y Venezuela (146.350). Además, el conjunto argentino repitió el podio en la sumatoria general, coronando una destacada participación nacional.
La joven gimnasta compitió en las rutinas de Manos Libres, Soga y Pelota, mostrando elegancia, técnica y una madurez poco habitual para su edad. Entrena desde los tres años en la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Oberá, bajo la dirección de Natalia Ottaviano, quien también fue una de las piezas clave en la organización del certamen como presidenta de la Comisión Técnica de Gimnasia Rítmica de la Federación Argentina.
El campeonato reunió a delegaciones de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá y Argentina, en las categorías Age Group y Junior, consolidando a Posadas como una de las sedes deportivas más importantes del nordeste argentino.
El Sudamericano de Gimnasia Rítmica en Misiones no solo coronó a las mejores gimnastas del continente, sino que también confirmó el crecimiento sostenido de la disciplina y el compromiso de una provincia que sigue apostando al deporte como motor de desarrollo y encuentro.
Fuente: El Territorio.
Fotos: Jorge Acosta.
