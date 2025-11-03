Tokio-Tirica y CAPRI-El Coatí serán los cuartos de final del Pre Federal

Completada la disputa de la décima y última fecha de la fase regular del Pre Federal misionero, restando jugarse sólo el partido entre Tirica y Tokio en Eldorado, ya están confirmados los cruces de cuartos de final.
Bartolomé Mitre y Oberá Tenis Club, primero y segundo, avanzaron directamente a las semifinales y aguardan los rivales que surgirán de los cruces de la primera etapa de playoffs.
Tokio (4-5) terminará tercero, ya que aún perdiendo el duelo ante el “Felino eldoradense” finalizará arriba de CAPRI, ya que le ganó los dos partidos jugados entre sí y, por ende, CAPRI terminará cuarto mientras que El Coatí (3-6) será quinto y Tirica (0-9), sexto.
Los cuartos de final serán Tokio-Tirica y CAPRI-El Coatí.
En ambos casos, los posadeños tendrán ventaja de localía frente a los eldoradenses en los mano a mano al mejor de tres encuentros por lo que un eventual tercer juego jugarán en su casa.
Las posiciones
