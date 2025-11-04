A las puertas del Nacional de selecciones de futsal AFA

El polideportivo «Finito Gehrmann» de Posadas se prepara para vivir un hecho histórico en el deporte argentino.
Desde mañana miércoles 5 al sábado 9 de noviembre, la capital misionera será sede del primer torneo Nacional de Selecciones de Futsal AFA, un evento sin precedentes que reunirá a delegaciones de todo el país y marcará el debut oficial de las selecciones de Posadas y Apóstoles.
Fabián Ramírez, director del Departamento de Futsal AFA de la Liga Posadeña de Fútbol, celebró la oportunidad de recibir el certamen y destacó el esfuerzo conjunto para hacerlo posible. “Hay un esfuerzo muy grande detrás de esto. Contamos con el apoyo de la provincia y del municipio, algo fundamental para afrontar toda la logística: el alojamiento, el traslado de delegaciones y la alimentación de los jugadores. Todo está pensado para que sea un evento de primer nivel”, aseguró.
Ramírez remarcó que la realización del torneo en Misiones representa un hito para la disciplina. “Imaginate lo que significa para nosotros. Es el primer torneo nacional de selecciones de futsal AFA y se hace en Posadas. Queremos dejar la vara bien alta para que quede en la historia del futsal argentino y de nuestra provincia”, afirmó.
El campeonato contará con la participación de equipos de todo el país, desde Río Gallegos y Neuquén hasta Mar del Plata, Rosario, Formosa, Santiago del Estero y San Luis, además de las selecciones locales de Posadas y Apóstoles. Según Ramírez, los combinados misioneros llegan bien preparados y con la ilusión de hacer un gran papel. “Venimos trabajando fuerte. Hace un mes que estoy con ellos, pero los entrenamientos vienen de mucho antes. Les dimos a los jugadores todas las herramientas que necesitaban para ser competitivos. Ojalá tengamos un buen resultado, porque sería muy importante para la provincia y para el municipio”, señaló.
El evento contará además con la presencia de autoridades nacionales de la AFA y del Consejo Federal, encabezadas por Alfredo Iriarte. “Esto no pasa todos los días. Que venga la dirigencia nacional muestra la importancia que tiene el futsal para el futuro del fútbol argentino”, destacó Ramírez.
Las entradas ya están disponibles a través de Ticket Misiones, con un valor de 3.000 pesos para los primeros tres días y 4.000 pesos para las semifinales y finales del fin de semana. “Se compran por día y se pueden adquirir en cualquier momento desde la plataforma. Esperamos que la gente acompañe, porque es un espectáculo único”, indicó.
Finalmente, Ramírez agradeció el apoyo de instituciones y empresas locales que colaboran silenciosamente en la organización. “Detrás de esto hay mucho trabajo y mucha gente comprometida. Queremos que Posadas viva una fiesta del futsal, que se llene el estadio y que todos sientan orgullo de ser parte del primer torneo nacional de selecciones AFA”, concluyó.
Fuente: MOL.
Comentarios recientes