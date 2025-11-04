El cestoball coronó a sus campeonas

La final provincial de los Juegos Deportivos Misioneros, en la disciplina cestoball femenino, se disputó el pasado miércoles en el Polideportivo Municipal «Héctor Ligorria» de la ciudad de Eldorado.
Equipos representantes de Jardín América, el Instituto Línea Cuchilla (Ruiz de Montoya), Unión Cultural de Eldorado y Puerto Iguazú, animaron una jornada plena de competencia, integración y amistad.
Luego de la jornada de partidos, las posiciones finales fueron: 1º-Unión Cultural Eldorado; 2º-Instituto Línea Cuchilla; 3º-Jardín América; 4º-Iguazú. Los cuatro equipos recibieron medallas y certificados de participación.
La competencia fue organizada en conjunto entre la Municipalidad de Eldorado, a través del equipo de la Dirección de Deportes, y el Ministerio de Deportes de la provincia. Al mismo tiempo, los estudiantes de 4º año del Profesorado en Educación Física y Deportes de la Universidad Gastón Dachary, de la cátedra de Cestoball, brindaron colaboración para llevar adelante la fiscalización de los partidos.
