Guaraní recibirá a Colonial el sábado

Pese a que la programación y designaciones arbitrales recién se conocerán oficialmente el miércoles, ya se conocen algunos días y horarios que tendrán los partidos de la 3° y última fecha de la primera rueda del Regional Federal Amateur.
Guaraní Antonio Franco, confirmó que su partido ante Colonial de Cerro Azul se disputará el próximo sábado a las 16.30 en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira» mientras que el otro cotejo de la zona 6, entre River Plate y Jorge Gibson Brown, tendrá lugar el domingo a las 19, en Santa Rita.
Por la zona 7, Libertad recibirá a La Picada, en El Soberbio y Estudio Galeano a Luz y Fuerza de Puerto Iguazú, probablemente el sábado a las 16 en el estadio «Andrés Guacurarí».
Fuente: redacción Deportes Misiones.
