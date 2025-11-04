Juegan Atlético Posadas-Brown

La 6° fecha del Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol tendrá este martes un encuentro y será el clásico más antiguo del balompié misionero.
Atlético Posadas y Jorge Gibson Brown se medirán desde las 20 en el estadio de los albinegros, que están obligados a ganar para acercarse a la zona de clasificación ante un rival que tiene sus objetivos repartidos en tres frentes.
De todas maneras, los tres puntos en disputa resultan muy importantes también para el Verdirrojo, ya que de ganar subirán al tercer puesto de la zona A, detrás de La Picada y La Canterita.
La actividad continuará mañana miércoles, cuando Guaraní Antonio Franco reciba a Tigre de Santo Pipó, en Villa Sarita desde las 16 y Bartolomé Mitre a 1° de Mayo, también a las 16, en Rocamora.
