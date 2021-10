Néstor Pitana en la final de la Copa Libertadores

Lunes 25: Básquetbol. 21.00 hs. Tokio Rojo vs CAPRI, por la última fecha de la fase regular del torneo de la APBB, en Tokio. Martes 26: Fútbol. 16.00 hs. Huracán vs Jorge Gibson Brown; Andrés Guacurarí vs Bartolomé Mitre y Atlético Posadas vs Crucero del Norte, por la 2° fecha del torneo posadeño. Miércoles 27: Fútbol. 20.00 hs. Guaraní Antonio Franco vs El Brete, último partido de la fase clasificatoria del torneo femenino de la Liga Posadeña, en Guaraní. Miércoles 27: Básquetbol. 21.30 hs. OTC vs El Coatí, primer juego de playoffs de la Liga Provincial de Mayores, en Oberá. Viernes 29: Automovilismo. 20.00 hs. largada simbólica del Rally Misionero, 6° fecha, en Tres Capones. Viernes 29: Básquetbol. 21.30 hs. El Coatí vs OTC; Tokio vs Tamanduá; Tirica vs Bartolomé Mitre y Siglo XXI vs AEMO, por los cuartos de final de la Liga Provincial. Sábado 30: Fútbol. 16.30 hs. Crucero vs Brown y Atlético Posadas vs Huracán, por la 3° fecha del torneo de la Liga Posadeña. Domingo 31: Fútbol. 16.30 hs. Guaraní Antonio Franco (2) vs Atlético Oberá (1) partido de vuelta por la Copa Federal femenina, en Guaraní. Domingo 31: Fútbol. 17.00 hs. Crucero del Norte vs Boca Unidos, por la 30° fecha del Federal A, en el “Andrés Guacurarí”. Domingo 31: Fútbol. 16.30 hs. Ágil vs Andrés Guacurarí y Sporting vs Colectiveros, por la 3° fecha de la Liga Posadeña.