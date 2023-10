Central Norte sin Diego Magno ante Crucero

Lunes 2: Futsal. 15.00 hs. Se juega la segunda fecha del Argentino A de selecciones, en el CePARD y «Finito Gehrmann». Posadas juega a las 21 con Sáenz Peña. Lunes 2: Básquetbol. 21.30 hs. CAPRI Azzurro vs Brown y Luz y Fuerza vs Tokio Mayores, por el Clausura de la APBB. Sábado 7: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Central Norte, por la 34ª fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».