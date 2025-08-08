Gimnasia listo para visitar a Crucero

El Lobo uruguayense, que no viene cumpliendo una buena labor en esta etapa del Federal A, se prepara para visitar a Crucero del Norte en lucha directa entre dos equipos que están complicados con los promedios en un partido que será arbitrado por una terna correntina que va a todos lados juntos y se le ha sumado un tucumano de cuarto árbitro.
Leonardo Emanuel Billanueva será el árbitro y la terna correntina es la misma que dirigió contra Gimnasia de Chivicoy en el cierre de la fase clasificatoria. No tienen buenos antecedentes pero siempre esperamos un arbitraje correcto y el que haga mejor las cosas gane.
Como no hay plazas hoteleras disponibles en Posadas, la delegación entrerriana concentrará en Apóstoles.
Jueves de fútbol
Ayer fue día de fútbol y de definiciones para Gimnasia que el sábado, en Garupá, tendrá un partido fundamental; primero para levantar su nivel de juego y su promedio y después para no dejar que Crucero del Norte se ilusione con una remontada heroica. Los misioneros están muy complicados pero aún faltan seis fechas por jugarse. Para Gimnasia la buena es que este sábado cumplirá su sanción Jonathan Benítez, jugador considerado importante en este equipo y desde la próxima fecha estará a disposición del cuerpo técnico.
Leo López en dudas
Leonel López fue reemplazado el domingo pasado porque sigue su dolencia del tendón de aquiles y por eso está en dudas para lo que viene. Esta semana entrenó diferenciado y habrá que ver qué se decide el respecto. La lesión es algo que viene acarreando desde hace un tiempo pero igual seguía jugando buscando darle su apoyo al equipo cuando más se lo necesita.
De no poder jugar, «Coco» Suárez o Juan Casares, quien ya entrena con el plantel en forma normal, podrían ser sus reemplazantes.
Programación
CRUCERO DEL NORTE vs. GIMNASIA Y ESGRIMA
Hora de comienzo: 15:30
Cancha: estadio «Comandante Andrés Guacurarí»
Árbitro: Leonardo Emanuel Billanueva (Corrientes)
Asistentes: Nicolás Matías Sosa (Corrientes) y Andrés Leonardo Franco (Corrientes)
Cuarto árbitro: Rodrigo Ballestero (Tucumán)
Los otros partidos
Sábado 9:
16:00: SOL DE AMÉRICA v. DEFENSORES BELGRANO
Árbitro: Guillermo Adrián González (Resistencia)
20:00: SARMIENTO vs. SPORTIVO BEN HUR
Árbitro: Mariano Exequiel Agli (Oberá)
Domingo 10:
15:30: EL LINQUEÑO vs. BOCA UNIDOS
Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe)
15:30: BARTOLOMÉ MITRE vs. SPORTIVO LAS PAREJAS
Árbitro: Rodrigo Héctor Rivero (Santiago del Estero)
Fuente: Deporte Digital.
