Mitre quiere seguir subiendo

Bartolomé Mitre tendrá este domingo desde las 15.30 un nuevo y exigente compromiso en el marco de la 4° fecha de la zona B de la Reválida del torneo Federal A, cuando el once de Miguel Ángel “Pico” Salinas reciba la visita de Sportivo Las Parejas, que llega con el antecedente de haberle jugado de igual a igual a San Lorenzo de Almagro, ante el cual cayó por penales por Copa Argentina.
El cotejo será arbitrado por el santiagueño Rodrigo Rivero y se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
El Auriazul llega entonado tras vencer a Sol de América en Formosa por la mínima diferencia, en lo que fue su primer triunfo como visitante en esta etapa del certamen. Con ese resultado, alcanzó los 7 puntos y se ubica segundo en su grupo, en zona de clasificación detrás de Boca Unidos que tiene puntaje ideal y hoy visitará a El Linqueño, en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el conjunto santafesino también viene de ganar: superó 2 a 0 a Crucero del Norte como local y suma 6 unidades, uno menos que los misioneros.
Ayer, Sol de América volvió a perder como local. Fue 1 a 0 ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Sarmiento le dio otro empujó a Ben Hur de Rafaela, al cual superó 2 a 1 en Resistencia.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
