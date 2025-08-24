Mitre quiere volver a la senda del triunfo ante Ben Hur

Luego de dos derrotas consecutivas, Bartolomé Mitre espera romper la mala racha y volver a festejar en el torneo Federal A.
A partir de las 15.30, el Auriazul será local en el estadio «Tito Cucchiaroni» ante Ben Hur de Rafaela, por la 6° fecha de la zona B de la Reválida.
El conjunto del barrio Rocamora está en la parte alta de la tabla de posiciones, pero no debe descuidarse si pretende avanzar a la Tercera Etapa de la Reválida.
El partido, que será controlado por el salteño Gustavo Benítes, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Kevin Barrios y los comentarios de Ramón Romero.
A falta de cuatro fechas para el final de la Reválida, el conjunto misionero todavía no tiene asegurado su lugar en la categoría para la próxima temporada, aunque un par de buenos resultados le harán cumplir ese primer objetivo.
Ben Hur llega entonado tras derrotar a Crucero por 3-1 y, además, el descenso del Colectivero le dio un poco de aire a los de Rafaela, que pelean por mantener la categoría.
Los santafesinos tendrán hasta el final de la Primera Etapa de la Reválida un mano a mano con Defensores de Villa Ramallo y Gimnasia de Concepción del Uruguay por el segundo descenso del grupo, por lo que buscarán sumar puntos en Posadas.
Fuente: El Territorio.
