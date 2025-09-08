Federal A: Ben Hur cayó en Las Parejas y descendió

Ben Hur visitó este domingo a Sportivo Las Parejas por la fecha 8 de la Reválida B del torneo Federal A, perdió 3 a 1 y de esta forma descendió al Regional Federal Amateur, acompañando a Crucero del Norte.
El equipo de Adrián Gorostidi no tenía margen de error y debía ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de mantenerse en la tercera categoría del fútbol argentino.

Aaron Martínez a los 42 minutos de la primera parte, Ignacio González a los 28 del complemento y Nahuel Blanco, a los 40 del segundo tiempo anotaron los tantos para el conjunto local. El descuento para la BH llegó a los 48, ya con todo definido.

El Lobo formó con Matías Astrada; José Alberto, Luciano Cura, Facundo Jofre y Martín Alemandi; Enzo Fernández, Leandro Sola, Francisco García y Sebastián Jiménez; Juan Cruz Giacone y Gabriel Jara.

El árbitro del partido fue el tandilense Diego Novelli.

El próximo fin de semana Ben Hur estará recibiendo en el «Néstor Zenklusen» a Gimnasia de Concepción del Uruguay en la última fecha.

Las posiciones
El descenso

