Crucero se despide en Villa Ramallo

  • 13 septiembre 2025

Crucero del Norte tendrá cinco finales para evitar el descenso

Crucero del Norte cerrará su participación en el torneo Federal A. El Colectivero cumplirá la última fecha de la Primera Etapa de la Reválida y luego empezará a pensar en volver rápidamente a la categoría.
Desde las 16, el conjunto de la tierra colorada visitará a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo por la 9° fecha de la zona B.
Ninguno de los equipos podrá clasificar y ambos pelearon por mantener la categoría, objetivo que los bonaerenses pudieron alcanzar en la fecha anterior.

Para el Colectivero será su último partido en el Federal A luego de 8 años, ya que en 2017 regresó a la categoría tras unos años entre la B Nacional y la Primera División del fútbol argentino.

