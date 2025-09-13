Crucero se despide en Villa Ramallo

Crucero del Norte cerrará su participación en el torneo Federal A. El Colectivero cumplirá la última fecha de la Primera Etapa de la Reválida y luego empezará a pensar en volver rápidamente a la categoría.
Desde las 16, el conjunto de la tierra colorada visitará a Defensores de Belgrano en Villa Ramallo por la 9° fecha de la zona B.
Ninguno de los equipos podrá clasificar y ambos pelearon por mantener la categoría, objetivo que los bonaerenses pudieron alcanzar en la fecha anterior.
Para el Colectivero será su último partido en el Federal A luego de 8 años, ya que en 2017 regresó a la categoría tras unos años entre la B Nacional y la Primera División del fútbol argentino.
Fuente: El Territorio.
