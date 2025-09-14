Pretende subir un nuevo escalón

Con el objetivo de haber mantenido la categoría en el bolsillo, Mitre intentará dar un nuevo paso en el torneo Federal A y subir un escalón más en la Reválida.
Por la 9° y última fecha de la zona B de la Primera Etapa de la Reválida, el Auriazul visitará desde las 15 a Sarmiento en Resistencia.
Los dirigidos por Miguel «Pico» Salinas vienen de ganarle a El Linqueño en casa en un duelo clave, pero deberán reafirmar lo hecho en Posadas fuera de casa.
El partido, se podrá seguir a través del streaming de Deportes Misiones TV.
Con un triunfo, el equipo de la tierra colorada avanzará a la Segunda Etapa de la Reválida, en la que comenzarán los mano a mano.
Si Mitre empata, deberá esperar a que no sumen de a tres El Linqueño y Gimnasia (CdU).
Aunque también podría empatar y que ganen bonaerenses y entrerrianos. En ese caso, el Auriazul tendrá que esperar que el Lobo no gane por cuatro goles de diferencia, ya que a igualdad de puntos se define por diferencia de gol.
Si pierde, el conjunto posadeño también podría clasificar. En ese caso deberá esperar a que ni el Linqueño ni Gimnasia (CdU) sumen de a tres en sus respectivos encuentros.
Si avanza, Mitre deberá esperar a que se definan todos los grupos para conocer a su rival de la Segunda Etapa de la Reválida.
Fuente: El Territorio.
