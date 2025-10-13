Empató Mitre en La Pampa y se despidió hasta el año que viene

La temporada de Mitre en el torneo Federal A llegó a su fin. Con el objetivo de mantener la categoría cumplido, el Auriazul intentó avanzar a una nueva instancia, pero no pudo. La ventaja deportiva fue clave, porque los misioneros empataron sus dos partidos de la Segunda Etapa de la Reválida ante Costa Brava, que festejó la clasificación ayer después de igualar 0 a 0 con la ventaja deportiva a su favor.
Luego del 1 a 1 en Posadas, Mitre viajó casi 1.500 kilómetros hasta General Pico para buscar dar el golpe. Ante un equipo muy ordenado y que había demostrado en Misiones que no perdía la compostura ni siquiera yendo abajo en el marcador, al Auriazul le faltaron alternativas para ganar fuera de casa y avanzar a la Tercera Etapa.
El saldo es positivo para Mitre en su primera incursión en la tercera categoría del fútbol argentino. Los de Rocamora fueron competitivos, estuvieron cerca de avanzar a la Segunda Fase y cumplieron con la misión de mantener la categoría.
El equipo de la tierra colorada mostró buenos pasajes de juego a lo largo del torneo, sobre toco en el inicio de la temporada, cuando aprovechó que tenía una base de jugadores que ya venía del torneo Regional. Sacó puntos importantes y, luego, sintió el desgaste de una categoría que exige más.
De todas maneras, más allá de las derrotas y de las victorias, Mitre demostró que está a la altura de la tercera categoría del fútbol argentino y ahora vendrá el tiempo del análisis para ver qué se hizo bien y qué habrá que mejorar para el año que viene.
La campaña de Mitre
El Auriazul cerró un certamen en el que cumplió su gran objetivo de mantener la categoría. Estuvo muy cerca de evitar la Reválida y tuvo buenos resultados den la primera fase, que le permitieron zafar rápidamente del descenso.
En la zona D, Mitre finalizó 5°, a un paso de la Segunda Fase. Jugó 16 partidos, de los cuales ganó cinco, empató en seis oportunidades y cayó en los restantes cinco juegos, con un 43,75 por ciento de efectividad.
En la Reválida, el conjunto del barrio Rocamora tuvo un buen sprint final y fue 2° en la zona B de la Primera Etapa con cinco triunfos, un empate y tres derrotas en 9 encuentros. Mejoró la efectividad y llegó a 59,25 por ciento de los puntos posibles.
Ante Costa Braca, en la primera serie mano a mano de la temporada, Mitre empató en casa y También afuera. Cerró su participación en el Federal A con la tranquilidad del objetivo cumplido y, sobre todo, con haber marcado terreno en la tercera categoría del fútbol argentino.
En total, Mitre jugó 27 partidos desde que arrancó el certamen y obtuvo el 46,91 por ciento de los puntos
Fuente; El Territorio.
Comentarios recientes