Marioni: “El año que viene también será difícil desde lo económico”

Roberto Marioni ya piensa en el año que viene, asegurada su continuidad como entrenador de Sarmiento de Resistencia, tendrá la oportunidad de elegir desde el arranque el plantel con el que va a trabajar en la temporada 2026.
“Tenemos mucho trabajo, terminamos una etapa que es la del torneo 2025. Ahora viene una etapa en la que tenemos que definir con qué jugadores nos vamos a quedar, y una vez que tengamos constituido eso, empezar a rearmar el plantel de cara a 2026. Ahora estamos trabajando con jugadores que tienen contrato y con el plantel de Liga Chaqueña”, señaló el DT.
Marioni añadió: “También vamos a ir viendo a otros jugadores que nos están recomendando de Liga Chaqueña porque seguramente el año que viene será otro año de economía difícil y vamos a tener que estar atentos al desarrollo de los futbolistas del medio local”.
El Federal “A” es un torneo corto, y a algunos jugadores seguir en competencia como en el Regional Amateur, no les vendría mal. También tenemos que comprender que hay chicos que se van a ganar un dinero. Algunos jugadores terminarán de jugar recién en enero, entonces se les hace difícil después iniciar la pretemporada. Es todo un tema. Yo entiendo que habría que reestructurar mejor los torneos del Consejo Federal para que esto no ocurra”, indicó el DT.
“Nosotros llegamos a la fase de grupos bastante desgastados por el estrés laboral, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que no terminamos de redondear una buena actuación en los playoff ante Atenas de Río Cuarto. Los muchachos dejaron todo a lo largo del año para evitar cualquier problema con el descenso y estoy conforme con lo que dieron y muy contento con el plantel”, remarcó.
“La dirigencia de Sarmiento ganó las elecciones el 28 de diciembre del año pasado. Tuvieron que armar el plantel sobre la hora, después lamentablemente no pudieron conseguir los resultados con Miguel Urbina. Y el objetivo cuando yo llegué era salvarse del descenso, que por suerte lo pudimos hacer. Yo creo que el equipo con el correr de los partidos fue dando muestras de buen juego, con futbolistas que venían un poco relegados y empezar a tener su oportunidad, por ejemplo, Max Pared, Cristian Almirón. Y después en el tramo final nos desinflamos un poco y no pudimos terminar como queríamos”, sentenció Marioni.
Fuente: Entretiempo.
