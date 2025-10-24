Comienza la Liga de Naciones

La Liga de Naciones es un formato sin precedentes para el futbol femenino en Sudamérica. Se trata de una programación confirmada, ordenada, en un torneo de todos contra todos.
De a poco, con el avance de la semi-profesionalización, de la competitividad y de la visibilidad en cada país, la Conmebol formuló un torneo que, de manera diagramada, otorga las plazas al Mundial del año que viene.
Son nueve selecciones del Sur del Continente en total: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay y Venezuela. Brasil ya tiene su cupo por ser anfitrión.
La Liga de las Naciones se disputará desde este viernes 24 de octubre al 9 de junio de 2026 y brinda dos pasajes directos al Mundial -para los dos primeros de la tabla general- y dos lugares para el repechaje, en los puestos 3 y 4.
Argentina, con la posadeña Yamila Rodríguez en sus filas, debutará en La Paternal ante Paraguay.
Serán 36 partidos en total. Por Selección serán cuatro encuentros de local y cuatro de visitante. Habrá un equipo que quedará libre por fecha, por ser una cantidad impar de participantes.
Argentina debuta este viernes con presencia misionera
El equipo que dirige Germán Portanova jugará este viernes 24 de octubre en la cancha de Argentinos Juniors contra Paraguay; y en dicho plantel estará una vez más la posadeña Yamila Rodríguez.El encuentro se disputará desde las 20 horas (de nuestro país).
La delantera de la tierra colorada que hoy milita en el Gremio de Brasil, tiene una dilatada trayectoria con la “Albiceleste”, donde se subió al podio sudamericano en Sub-20 (donde fue además la goleadora del torneo), en la última Copa América (donde también fue la goledora) y estuvo presente en el último Mundial Autralia-Nueva Zelanda.
Las chicas podrán ser vistas en vivo y gratis
Vale resaltar que en el marco de este inédito torneo de fútbol femenino, la AFA hizo un anuncio en las últimas horas sobre dónde se podrán ver los encuentros de la selección femenina y será a través de una transmisión gratuita del canal de Streaming AFA Estudio.
“Es por ello, que por primera vez en la historia y ante el desinterés de las grandes cadenas televisivas que habitualmente cubrían estos eventos, la AFA adquirió los derechos digitales de la transmisión de la primera Liga de Naciones Femenina para transmitirlos de manera libre y gratuita por el canal oficial de streaming AFA Estudio”, publicaron.
“En un hito sin precedentes, la Casa Madre del Fútbol Argentino, se compromete una vez más a reivindicar los valores señalados por el Presidente Claudio Tapia cuando asumió su gestión en 2017: Seremos la conducción de la igualdad de género”, agregó.
La transmisión oficial contará con Nicolás Grassino en los relatos, Candela Leiga en comentarios e Ivana Rodríguez en campo de juego. Además, Caro Vázquez y Carolina Ankia participarán en la generación de contenido en pre y postpartido.
Así jugará la selección Argentina
Tras la primera fecha de este viernes como local, en Buenos Aires; la segunda fecha de la Liga, Argentina visitará a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. En la tercera fecha estará libre. La cuarta volverá a ser local ante Bolivia y en la última de la primera ronda visitará a Chile; luego se invertirán las localías.
Fecha 1: Argentina vs Paraguay
Fecha 2: Argentina vs Uruguay
Fecha 3: libre
Fecha 4: Argentina vs Bolivia
Fecha 5: Argentina vs Chile
Fecha 6: Argentina vs Venezuela
Fecha 7: Argentina vs Colombia
Fecha 8: Argentina vs Perú
Fecha 9: Argentina vs Ecuador
El Mundial 2027 estará muy cerca…
La Copa del Mundo se jugará el año que viene en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio. Serán 32 selecciones y España es el último campeón.
