Demoraron otro arquero por violencia de género

Lunes 8: Básquetbol. 21.30 hs. Luz y Fuerza vs Tokio Amarillo, partido de vuelta por las semifinales del Apertura de la APBB, en Mitre. Martes 9: Fútbol. 14.30 hs. Andrés Guacurarí vs Guaraní Antonio Franco, por la Copa Posadeña, en La Picada. Miércoles 10: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre (0) vs Sporting de Santo Pipó (2), partido de vuelta por cuartos de final del Provincial de la FeMiFu. Viernes 12: Automovilismo. 10.00 hs. Entrenamientos TC Mouras, en el Rosamonte. Sábado 13: Automovilismo. 10.00 hs. Entrenamientos y clasificaciones TC Mouras, en el Rosamonte.