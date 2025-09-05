“Esto es un sueño hecho realidad”

El obereño Ignacio Chávez (22) marcó un hito para el país y la provincia, tras obtener un histórico tercer puesto en el Mundial de freestyle que se realizó la semana pasada en Londres, Inglaterra. Conquistó así el mejor rendimiento de un argentino en el Super Ball World Open de la World Freestyle Football Association (WFFA).
Chávez derrotó en la batalla por el tercer puesto al neerlandés Jonathan, por 46-42, para alzarse con el bronce. Logró así, además, mejorar el rendimiento que había obtenido en el Mundial 2024 de República Checa, donde se había metido entre los 16 mejores del planeta.
“Todo comenzó con un primer círculo de clasificación, a seis combates. De ahí pasamos a un círculo de eliminación, también de seis combates; y ahí con ese puntaje se arma un ranking y las llaves se van armando entre mejor y peor clasificado”, explicó el representante de la Capital del Monte.
En efecto, Ignacio sumó en ese primer círculo 40 puntos y encabezó la tabla por delante del británico Rebaz, el mexicano Edgar y el español Ozee. Después, en la ronda eliminatoria, Chávez volvió a ser primero con 44 unidades, por encima del suizo Simi, el francés Renaudinho y el irlandés Eddie.
Tras ese notable rendimiento, Chávez terminó décimo en el ranking de los 32 mejores competidores del Mundial. En el top 32 o los 16vos de final, el misionero debió medirse con el local Markus, al que derrotó por 38-33.
A puro “truco”, tal como se le denomina a cada una de las acrobacias que realiza, Ignacio se metió en octavos de final, donde se midió con el español Pulga, con quien compartió la pretemporada previa al Mundial. Y fue otra vez victoria para el argentino, por 43-35.
A la hora de cuartos de final, Ignacio debió enfrentar a otro local, el británico León V, al que venció por 45-40. Y en semis, Ignacio chocó con el neerlandés Jesse, número uno en el ranking clasificatorio, quien cortó la racha positiva del misionero y clasificó a la final tras imponerse por 44-41.
“Fue una buena batalla y el dato positivo es que pude medirme con quien después se consagró campeón”, explicó Ignacio, en relación a Jesse, que en la definición por el título venció al francés Tristán por un contundente 50-39.
Así las cosas, Chávez cerró su participación en la modalidad “Batalla 1 vs 1” ante el mencionado Jonathan, al que venció para subirse al podio. “Es un orgullo dejar a mi país y a la provincia en el podio. Antes de viajar, me había puesto como objetivo mínimo llegar a cuartos de final. Sabía que existía una posibilidad, pero no era fácil, así que estoy muy contento” sintetizó el obereño.
De cara a lo que se viene, Ignacio ya se prepara para participar en el Sudamericano de Medellín, Colombia, que se desarrollará del 24 al 28 de septiembre. Los cuatro mejores del certamen clasificarán al otro Mundial que tiene el freestyle, organizado por Red Bull, que reúne a los 16 mejores del planeta y es “todo pago” para los clasificados. Esa es la nueva meta para Chávez.
Los orígenes del fútbol freestyle
El fútbol freestyle o estilo libre consiste en hacer malabarismos o “trucos” con una pelota utilizando cualquier parte del cuerpo, excepto los codos y manos.
Si bien la explosión de la modalidad en Occidente es relativamente reciente, los estudiosos de la temática aseguran que los orígenes del freestyle surgen de juegos como el “chinlone” o “jianzi”, populares en Asia desde hace varios siglos y que consisten en hacer “jueguitos” entre dos o más personas, en ronda, con un esférico.
Incluso también se lo vincula en cuanto a antecedentes con el “sepak takraw”, también popular en Asia y que consisten en una suerte de vóleibol pero jugado exclusivamente con los pies y con una pelota más pequeña.
Fuente: Primera Edición.
