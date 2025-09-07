Se definen los últimos pasajes a cuartos del torneo Provincial

Con tres encuentros se cerrarán esta tarde los octavos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol.
Desde las 16, Timbó será local ante Tuyutí en Jardín América luego del 1-1 de la semana pasada en Apóstoles.
El ganador de la serie se medirá en cuartos ante Guaraní Antonio Franco.
También a las 16, pero en Puerto Piray, Nacional será local ante 9 de Julio. La ida fue 4-2 para Nacional.
En el restante juego de octavos, Ex Alumnos 185 se medirá con Central Iguazú en Oberá desde las 16. La ida fue 3-0 para los de las Cataratas.
Además, la FeMiFu le dio por ganado el partido de vuelta de octavos a Puerto Argentino y eliminó a Jardín América por la mala inclusión de un jugador. Los de San Pedro se medirán en cuartos con Luz y Fuerza.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes