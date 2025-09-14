Guaraní tropezó en Apóstoles

Guaraní tropezó en ApóstolesEn el partido de ida por los cuartos de final del Provincial de la FeMiFu, Guaraní Antonio Franco cayó derrotado 1 a 0 en su visita a Tuyutí de Apóstoles.
Tomás González, anotó el único tanto del partido para los locales.
El próximo fin de semana se jugará la revancha en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».

Roberto Morales

