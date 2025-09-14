En el partido de ida por los cuartos de final del Provincial de la FeMiFu, Guaraní Antonio Franco cayó derrotado 1 a 0 en su visita a Tuyutí de Apóstoles.
Tomás González, anotó el único tanto del partido para los locales.
El próximo fin de semana se jugará la revancha en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira».
Ganó Bartolomé Mitre y seguirá luchando por el ascenso
En una ajustada definición, Paulus-Brunner vencieron en Alba Posse
Guaraní tropezó en Apóstoles
14 septiembre 2025
Opinión
La tarde gris en Santa Inés fue testigo de uno de los momentos más duros en la historia reciente de Crucero. El Colectivero recibió a Boca Unidos por la 6ª fecha de la Reválida B del Torneo Federal A con la necesidad de ganar para sostener sus últimas chances de permanencia. Sin embargo, sufrió una dura derrota por 4-1 que decretó su descenso al torneo Regional Federal Amateur, tres fechas antes de finalizar la competencia.
Análisis
Frío y lluvia, este domingo en Rocamora, a pesar de ello un buen número de periodistas llegó al estadio a hacer su trabajo, ocupando como siempre la cabina que ofrece el club Bartolomé Mitre. Obviamente que la parte superior de la cabina, con los equipos de transmisión deja muy poco lugar y parte de los colegas se ubican en la “planta baja”. Así fue en toda la participación del auriazul en el Federal. Apenas ingresó la terna arbitral, la orden fue desalojar a los colegas, de la parte baja y a los fotógrafos, a la zona de los banderines del córner –estaba lloviendo-.
Reportajes
El reciente y vertiginoso descenso de Crucero al fútbol doméstico, apenas una década después de haber tocado el cielo con las manos en Primera División, dejó en claro, una vez más, que la falta de un proyecto serio en las bases a la larga termina decantando en el peor final. El club de Santa Inés, que también tuvo un acelerado ascenso de la liga local a la elite del fútbol argentino en sólo diez años, descendió el último fin de semana del torneo Federal A, la tercera categoría nacional, al ámbito amateur, por lo que ahora deberá reinventarse desde cero si pretende sostener su nombre en alto y volver a ser lo que hasta hace poco fue, un equipo respetado en la región y en el país y que además ostenta un récord difícil de igualar: ser el equipo más joven en llegar a Primera División. Pedro Dechat, el entrenador con mayores pergaminos en el club y que conoce como pocos lo que significa el Colectivero por dentro, reconoció que el club no venía trabajando bien en los últimos tiempos y aseguró que “todo es cuestión de dinero, cuando se acaba el dinero, se acaba todo”.
Agenda
Lunes 4: Básquetbol. 20.30 hs. Luz y Fuerza-Itapúa y Brown-Villa Urquiza, por la 1° fecha del Apertura posadeño, en el colegio «Inmaculada Concepción». Miércoles 6: Fútbol. 16.00 hs. Posadas vs Oberá, por la 5° fecha de la Copa País, en Guaraní Antonio Franco. Miércoles 6: Básquetbol. 20.30 hs. CAPRI-Tokio; Mitre-El Coatí y Tirica-Nazareno, por la liga Provincial femenina. Viernes 8: Automovilismo. 20.00 hs. Largada del Rally de Puerto Rico, por el Misionero de Rally. Viernes 8: Karting. 12.00 hs. inicio de pruebas del Misionero en el kartódromo de Posadas. Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Huracán-Guaraní, primera final del Apertura posadeño, en Villa Sarita. Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Crucero-Gimnasia de C. del Uruguay, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 9: Fútbol. 16.00 hs. Brown-Tuyutí, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Urquiza, Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre-Sportivo Las Parejas, por el Federal A, en Rocamora. Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní-Olimpia, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Srita.
