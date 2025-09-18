Eldorado gritó campeón en la Región Litoral Norte

Con garra y eficacia, Eldorado se repuso de la derrota en la ida 3 a 1, ganó anoche 2 a 0 en la revancha y definió la final desde los doce pasos, donde se impuso 4-3 ante Corrientes en la Capital del Alto Paraná.
El conjunto eldoradense salió decidido desde el inicio y a los 4 minutos abrió el marcador, encendiendo la ilusión. A los 20’ amplió la ventaja y puso la serie 3-3 en el global, resultado que se mantuvo hasta el final y forzó los penales. Allí, la tensión se hizo sentir, pero los misioneros mostraron temple y aprovecharon los yerros correntinos en las dos últimas ejecuciones para sellar la victoria y la clasificación.
En el partido de ida, jugado en la cancha de Boca Unidos, Corrientes había vencido 3-1 gracias a un triplete de Barreto, mientras que Ferreira descontó para los de la tierra colorada. Aquel duelo estuvo marcado por la polémica expulsión de Walter Ortiz, que dejó a Eldorado con un jugador menos durante más de un tiempo.
Ahora, los de la capital del trabajo celebran el título regional y se preparan para afrontar los cuartos de final de la Copa País, donde se medirán ante Cañada de Gómez, ganador de la Región Litoral Sur tras superar por penales a Paraná.
La ilusión sigue en pie y Eldorado ya se anima a soñar en grande.
Fuente: El Territorio.
Fotos: Matías Bordón.
