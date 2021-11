De regatista a campeona de fútbol femenino

Lunes 1: Fútbol. 16.30 hs. Luz y Fuerza vs Bartolomé Mitre, por la 3° fecha de la Liga Posadeña, en Crucero. Lunes 1: Básquetbol. 21.00 hs. Luz y Fuerza vs Tokio Rojo; Mitre Amarillo vs Jorge Gibson Brown y CAPRI vs Mitre Azul, por los cuartos de final de la APBB. Miércoles 3: Básquetbol. 21.30 hs. Itapúa Tenis Club vs Tokio Amarillo, por los cuartos de final de la APBB, en Itapúa.