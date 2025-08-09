Guaraní se quedó con la primera final

El primer capítulo de la definición del torneo Apertura de la Liga Posadeña quedó en manos de Guaraní. Pese a tener uno menos, la Franja impuso condiciones y derrotó 2 a 0 a Huracán en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», donde el Globo fue local.
Lucas Vera y Santiago Benítez, ambos en el primer tiempo, anotaron los goles del conjunto franjeado, que jugó buena parte del partido con uno menos por la expulsión de Juan Pablo Toledo.
Tras un inicio parejo, pero siempre con Guaraní como protagonista, una expulsión cambió todo el desarrollo del juego.Juan Pablo Toledo le fue fuerte a Omar Correa y vio la roja. Fue un click en el partido.
La expulsión fue una inyección anímica para la Franja, que dos minutos más tarde avisó lo que venía.
A los 29’ Mauro Gómez recibió y definió contra el palo, pero la pelota pegó en el poste y el arquero Rodrigo Ríos salvó al Globo.
Pero a los 32’ y tras un córner, Lucas Vera la tomó en el borde del área y la puso contra un palo para romper el cero en Villa Sarita.
Los dirigidos por la dupla Dutto-Eluchans no bajaron la intensidad. Pese a jugar con uno menos, la Franja fue más y pegó de nuevo.
Denis Benítez la recuperó y abrió para Vera. El lateral le puso la pelota en la cabeza a Santiago Benítez para el 2-0 de los de Villa Sarita.
Huracán, en ningún momento del primer tiempo, pudo hacerse dueño del juego ante un Guaraní que tras la expulsión se armó mejor y tuvo la paciencia necesaria para manejar el ritmo del encuentro.
En el complemento y como era de esperarse, la Franja se retrasó un poco, producto del desgaste físico. Los de Villa Sarita apostaron por la contra para tratar de sellar el triunfo y Huracán careció de iniciativa para incomodar a su rival.
El Globo se repitió en centros al área de Cantero, que el propio arquero y la defensa se encargaron de rechazar un y otra vez.
Guaraní se quedó con el primer partido y estiró a 13 su racha ganadora en el Apertura de la Liga Posadeña. El Globo, por su parte, estará obligado a ganar la semana que viene si quiere gritar campeón.
El segundo capítulo semana jugará el domingo que viene, desde las 15.30, nuevamente en Villa Sarita.
Síntesis
GUARANÍ ANTONIO FRANCO 2 – HURACÁN 0
Guaraní: Matías Cantero, Lucas Vera, Nicolás Vallejos, Lucas Noguera, Joaquín Machado, Máximo Dutto, Denis Benítez, Juan Pablo Toledo, Emanuel Báez, Santiago Benítez y Mauro Gómez. DT: Manuel Dutto y Juan Eluchans.
Cambios ST: 0’ Santiago Duarte por S. Benítez, 36’ Matías Maqueda por Dutto y Agustín Villalva por Báez; 43’ Lucas Florentín por D. Benítez.
Huracán: Rodrigo Ríos, Omar Correa, Lucas Márquez, Nahuel Somariva, Carlos Da Rosa, Hugo Tabares, Santiago Del Valle, Nahuel Bentos, Mauricio Vergara, Mirko Ríos, Gonzalo De Llano. DT: Claudio Benítez.
Cambios ST: 22’ Alex Segovia por M. Ríos y Leandro Ríos por Correa; 30’ Roque Galeano por Nahuel Bentos, 36’ Santiago Piñeiro Da Silva por Vergara.
Expulsado PT; 27m. J. Toledo (G).
Árbitro: Juan Vázquez.
Estadio: «Clemente A. Fernández de Oliveira» (local Huracán).
