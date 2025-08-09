Huracán y Guaraní comienzan la definición del Apertura posadeño

Huracán y Guaraní Antonio Franco empezarán a definir el torneo Apertura de la Liga Posadeña esta tarde, cuando jueguen la ida de la definición del certamen capitalino.
A partir de las 15.30, los de Rocamora serán locales en el «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», en partido que será arbitrado por Juan Vázquez y que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Kevin Barrios y los comentarios de Ramón Romero.
“Es llegar al objetivo. No se juegan muy seguido las finales, así que hay que estar preparados y disfrutar”, aseguró Nicolás Vallejos, capitán de la Franja en la previa de la definición.
“Seguramente será una fiesta y lo tomaremos como una batalla, en el buen sentido”, expresó Santiago Del Valle, capitán del Globo.
Guaraní llegó a la final del Apertura con puntaje ideal. Ganó los 12 partidos que jugó y apenas recibió tres tantos en contra, lo que marca que es el candidato a quedarse con la corona.
“Se nos dieron los resultados en los partidos anteriores, pero esto es a parte”, avisó Vallejos.
Por su parte, Huracán tuvo altos y bajos a lo largo del certamen, pero Del Valle confía en las cualidades del grupo.
“Encontramos nuestro juego, fuimos mejorando a lo largo del torneo. Somos un equipo duro y dinámico”, tiró el mediocampista y contó que imagina “un partido duro, pero a la vez dinámico porque somos equipos que vamos al frente”.
“Quizás nos beneficia que sean dos partidos, porque si era uno solo quizás se arriesga más. Imagino que será de ida y vuelta”, coincidió Vallejos.
Con las dos hinchadas
Si bien en los papeles Huracán será local en el encuentro de ida y Guaraní visitante, ambas hinchadas mantendrán sus habituales lugares en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira.
La parcialidad franjeada se ubicará en la tribuna Napoleón Ayrault, mientras que los de Rocamora estarán detrás del arco que da a la calle Ivanowski.
Para evitar enfrentamientos entre los hinchas habrá un dispositivo de seguridad especial en Villa Sarita.
“Habrá un dispositivo de seguridad con muchos efectivos policiales, aunque confiamos en el buen comportamiento de las familias de ambos equipos y esperamos una verdadera fiesta deportiva”, expresó el presidente de la Liga Posadeña, Marcelo Dei Castelli.
Los hinchas de Huracán deberán llegar al estadio desde la avenida Roca hasta la esquina de Ivanowski y Ramón García.
Por su parte, los franjeados tendrán habilitados más ingresos, pero siempre deberán llegar al estadio desde el centro o bien desde el lado del Parque Paraguayo.
La revancha será el domingo que viene, también en Villa Sarita, pero con Guaraní como local. El campeón se ganará el pasaje al torneo Regional.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes