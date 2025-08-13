Igualaron Crucero y Guaraní

Crucero del Norte y Guaraní empataron este martes 0 a 0 en el primer partido para definir el campeón del torneo Apertura de Reserva, el cual se disputó en el estadio «Andrés Guacurarí».
La revancha, a jugarse en Villa Sarita, aún no tiene fecha de disputa y estaría descartada la posibilidad que sea como preliminar de la revancha Guaraní-Huracán, el domingo.
El partido resultó parejo, pero fue Crucero el que tuvo las mejores chances de abrir el marcador, especialmente en la parte final, pero careció de precisión para anotar.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
