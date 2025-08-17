Incidentes empañaron la segunda final

Una vez más la violencia casi le gana al fútbol. Incidentes generados a la hora de la entrada en calor de los equipos, puso en duda el inicio de la segunda final del Apertura posadeño entre Guaraní Antonio Franco y Huracán, previsto en un principio para las 15.30.
Luego de que hinchas del local coparan la cabecera de calle Ivanowski y lanzaran un sinnúmero de piedras contra los parciales del Globo que debieron guarecerse dentro de la cancha para evitar lesiones, sin que la presencia policial evitara el desplazamiento de los violentos, en una clara deficiencia del operativo de seguridad, volvió la normalidad y después de media hora de debates entre los dirigentes de ambos clubes con el presidente de la Liga Posadeña, Marcelo Dei Castelli, se llegó a un acuerdo de jugar el partido.
La policía garantiza la seguridad pero, ante el mínimo disturbio, se suspenderá el partido que será dirigido por Alejandro Sanabria, teniendo como asistentes a Octavio Capelli y Nicolás Lugo, siendo el cuarto árbitro Kevin Flores.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
