Estudiantes-Yacutinga, primer capítulo

Estudiantes y Yacutinga jugarán este domingo el partido de ida por la final del torneo Apertura de la Primera B posadeña.
Desde las 15.30 se enfrentarán en la cancha de Villa Cabello, escenario definido por la Liga Posadeña.
Para el Pincha, será una de las primeras ocasiones que tendrá para campeonar desde que hace más de una década se afilió a la Liga Posadeña, mientras que los del departamento San Ignacio, desde su regreso al fútbol capitalino, han sido siempre grandes protagonistas.
El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
En semifinales, Yacutinga se impuso 2 a 0 ante Bonpland y fue el primer clasificado con goles de Luciano Fernández y Franco Britez Ferreyra.
Por su parte Estudiantes igualó 0 a 0 con Misionero y Guaraní, el último miércoles y luego se impuso por penales por 4-3.
La definición del torneo, a diferencia de las instancias anteriores, será a partidos de ida y vuelta, jugándose la revancha el venidero fin de semana en el paraje Yacutinga.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
