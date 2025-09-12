El Clausura se inicia este sábado

La Picada y Candelaria jugarán en Villa Cabello en el comienzo del Clausura (Foto Primera Edición)

Mañana sábado, con la disputa de ocho partidos, comenzará el Clausura posadeño, el cual contará con 20 equipos. Se jugará de septiembre a diciembre y el acumulativo anual dará lugar a los 12 equipos que disputarán la Superliga en 2026.
El sábado, jugarán Deportivo Corpus-Guaraní Antonio Franco; La Picada-Candelaria y Garupá Fútbol Club-Colectiveros, en cancha de Candelaria.
La fecha continuará el domingo con Estudio Galeano Ágil, en La Picada; Luz y Fuerza-1° de Mayo; Tigre-Andrés Guacurarí y Huracán-El Brete, en Candelaria.
El martes, jugarán Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte y el miércoles, Guaraní Antonio Franco-Atlético Posadas.Sólo resta definir cuando lo harán La Canterita-Santa Ana.

La Liga Posadeña de Fútbol oficializó el reglamento del próximo torneo Clausura, el reglamento general y el nuevo estatuto para los clubes participantes.

En cuanto al torneo Clausura, que tendrá fecha de inicio el próximo fin de semana del 13 y 14 de septiembre, tendrá 20 equipos en primera, separados en dos zonas. Cada club de una zona, jugará contra cada uno de los clubes de la otra zona, a un solo partido y acumulará los puntos en su zona.

Al finalizar esa primera fase, los cuatro primeros clasificados de cada una de las zonas avanzará a cuartos de final a disputarse a partido único, del mismo modo que serán las semifinales.

La definición será a partidos ida y vuelta y el ganador, además de ser el campeón, se clasificará al Torneo Regional Amateur 2026-2027.

Superliga
Otra cuestión de importancia es que el próximo torneo Clausura definirá a los doce equipos que jugará la Primera “A” Superliga 2026. Para dicho certamen se clasificarán los campeones de los torneos Apertura y Clausura 2025, además de los diez mejores equipos clasificados en la tabla anual, para llegar a la cifra de doce. Los ocho restantes jugarán la Primera “A” Intermedia.

La programación
