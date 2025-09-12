El Clausura se inicia este sábado

Mañana sábado, con la disputa de ocho partidos, comenzará el Clausura posadeño, el cual contará con 20 equipos. Se jugará de septiembre a diciembre y el acumulativo anual dará lugar a los 12 equipos que disputarán la Superliga en 2026.
El sábado, jugarán Deportivo Corpus-Guaraní Antonio Franco; La Picada-Candelaria y Garupá Fútbol Club-Colectiveros, en cancha de Candelaria.
La fecha continuará el domingo con Estudio Galeano Ágil, en La Picada; Luz y Fuerza-1° de Mayo; Tigre-Andrés Guacurarí y Huracán-El Brete, en Candelaria.
El martes, jugarán Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte y el miércoles, Guaraní Antonio Franco-Atlético Posadas.Sólo resta definir cuando lo harán La Canterita-Santa Ana.
La Liga Posadeña de Fútbol oficializó el reglamento del próximo torneo Clausura, el reglamento general y el nuevo estatuto para los clubes participantes.
En cuanto al torneo Clausura, que tendrá fecha de inicio el próximo fin de semana del 13 y 14 de septiembre, tendrá 20 equipos en primera, separados en dos zonas. Cada club de una zona, jugará contra cada uno de los clubes de la otra zona, a un solo partido y acumulará los puntos en su zona.
Al finalizar esa primera fase, los cuatro primeros clasificados de cada una de las zonas avanzará a cuartos de final a disputarse a partido único, del mismo modo que serán las semifinales.
La definición será a partidos ida y vuelta y el ganador, además de ser el campeón, se clasificará al Torneo Regional Amateur 2026-2027.
Superliga
Otra cuestión de importancia es que el próximo torneo Clausura definirá a los doce equipos que jugará la Primera “A” Superliga 2026. Para dicho certamen se clasificarán los campeones de los torneos Apertura y Clausura 2025, además de los diez mejores equipos clasificados en la tabla anual, para llegar a la cifra de doce. Los ocho restantes jugarán la Primera “A” Intermedia.
Fuente: Liga Posadeña.
Comentarios recientes