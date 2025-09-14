Estudio Galeano debuta ante Ágil

La fecha inaugural del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol continuará este domingo, con la disputa de tres encuenntros, entre los que se destaca el debut de Estudio Galeano, uno de los equipos de gran campaña en el Apertura y que se reforzó para mejorar su performance y, en lo posible, luchar por el título de campeón.
Entrente, estará Ágil de irregular campaña en el primer certamen anual de la LPF pero que no deja de ser un rival de cuidado para cualquiera de los participantes.
El partido comenzará a las 16, se jugará en cancha de La Picada desde las , será controlado por Sebastián Martínez y se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Héctor Núñez y los comentarios de Santiago Rivarola.
También jugarán a las 15.30 Luz y Fuerza-1° de Mayo, con Roque Ramos; desde las 16 lo haránTigre-Andrés Guacurarí, dirigiendo Juan Vázquez y Huracán-El Brete, en Candelaria con Octavio Cappelli como juez.
El martes y desde las 16, jugarán Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte y el miércoles, Guaraní Antonio Franco-Atlético Posadas.Sólo resta definir cuando lo harán La Canterita-Santa Ana.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
