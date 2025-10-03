Huracán-Guaraní sin público visitante

Quedó confirmado que el partido que deben jugar mañana sábado Huracán y Guaraní Antonio Franco, por la 3° fecha del Clausura posadeño, será sin público franjeado, debido a que la cancha auxiliar de Crucero del Norte, el escenario del choque, no tiene comodidades para albergar parciales de ambas entidades.
Si a ello le sumamos los últimos antecedentes de violencia registrados en la definición del Apertura, nos parece muy acertada la medida adoptada.
El cotejo, a iniciarse a las 16 como el resto de la fecha, será controlado por Lucas Suárez, siendo asistentes Ismael Villalba y Diego Sánchez.
Jorge Gibson Brown-Candelaria, en Villa Urquiza, tendrá a Franco Rioja como juez principal, con Kevin Flores y Alexis Zaleski como asistentes; Luz y Fuerza-Santa Ana, bajo el contralor de Alejandro Sanabria, con Axel Paredes y Ángel Insaurralde de asistentes; Octavo Cappelli dirigirá La Canterita-Andrés Guacurarí, con la asistencia de Cristian Ferreira y Javier Agüero mientras que La Picada-Ágil tendrá a Harold Lemos de árbitro y asistentes a Darío Benítez y Lucas Parra.
El ascenso
Progreso-Deportivo Roca, en cancha de Marten, controlará Nahuel Mattos e Ilaja Porá-Sporting, en el Municipal de Santa Ana jugarán bajo las órdenes de Fabio Ojeda.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
