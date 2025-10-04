Tercer capítulo para el Clausura

Con cinco encuentros se pondrá en marcha este sábado el tercer capítulo del torneo Clausura de la Liga Posadeña.
En el plato fuerte de la jornada, Huracán será local ante Guaraní en la cancha auxiliar de Crucero y reeditarán la última final del fútbol de la capital misionera.
El encuentro se disputará a partir de las 16 y ambos irán por distintos objetivos. La Franja buscará sus primeros puntos, mientras que el Globo intentará ganar para quedar en la parte alta de las posiciones de la zona 1.
En Villa Cabello, La Picada recibirá a Ágil desde las 16 y defenderá la cima de la zona 1.
El Tren del Oeste, que se prepara para el torneo Regional, comanda en soledad las posiciones de su grupo y un triunfo lo mantendrá en esa posición de privilegio.
También a las 16, pero en Villa Urquiza, Jorge Gibson Brown jugará con Candelaria en el estadio «Salvador Nosiglia». El Verdirrojo irá por su primer triunfo en el campeonato en un cotejo que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
En su cancha del Acceso Sur, Luz y Fuerza buscará hacerse fuerte como local cuando se enfrente a Santa Ana, que debutó la semana pasada con derrota ante La Cantera.
Justamente el equipo azul jugará el restante partido de la jornada. La Cantera será local ante Guacurarí, que lidera las posiciones de la zona 2 y quiere pisar fuerte fuera de cas.
La acción de la 3° fecha continuará mañana con cuatro encuentros. En cancha de Guacurarí, Garupá FC recibirá a 1° de Mayo, Estudio Galeano se medirá con El Brete en cancha de La Picada, Corpus hará lo propio con Crucero, mientras que Tigre se verá las caras con Atlético Posadas en su cancha de Santo Pipó.
Fuente: El Territorio.
