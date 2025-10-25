Se juega el histórico clásico posadeño

Con la disputa del histórico clásico del fútbol posadeño y en un horario atípico, continuará este sábado la disputa del torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol.
Desde las 15.15, Guaraní Antonio Franco recibirá la visita de Bartolomé Mitre, en cotejo correspondiente a la 4° fecha que será controlado por Octavio Cappelli y que se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Ramón Romero.
Por razones de seguridad, no habrá presencia de público visitante.
La jornada sabatina tendrá otros dos duelos reprogramados.
A a partir de la 16, 1° de Mayo será local en Atlético Posadas y recibirá a Deportivo Corpus en un reprogramado de la fecha 2 que será dirigido por Alejandro Sanabria y, a la misma hora, en su cancha, Ágil recibirá a La Canterita, en un cruce válido por la fecha 4 que tendrá a Juan Vázquez como árbitro.
