Continuará la 6° fecha del Clausura

La 6° fecha del torneo Clausura que se inició el miércoles, con el empate entre Candelaria y Garupá Fútbol Club, continuará entre sábado y domingo con la disputa de seis cotejos, entre los cuales se destaca la presencia del líder de la zona B, Crucero del Norte, que recibirá mañana sábado a Bartolomé Mitre, que viene de ser goleado por Guaraní Antonio Franco, en el histórico clásico jugado en Villa Sarita.
Casi todos ellos tienen mucha importancia en la lucha por clasificarse entre los cuatro primeros de las zonas y así acceder a los cuartos de final del torneo como así también por la clasificación a la Súper Liga 2026, a la cual accederán los campeones de la temporada (Guaraní ya tiene un lugar ganado como ganador del Apertura más el campeón del Clausura) y los mejores 10 elencos de la tabala acumulativa de los dos certámenes.
Programación
Las posiciones
Torneo Clausura 2025 – Zona A
