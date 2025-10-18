El operativo de seguridad en Brown

La posibilidad de que una gran concurrencia asista al estadio «Salvador Nosiglia» para ver el choque inaugural entre Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco, obligó a la Policía de Misiones a elaborar un operativo de seguridad especial para mantener el orden y que no se produzcan incidentes entre locales y «neutrales».
Por empezar, no se permitirá el ingreso de ningún espectador luciendo camisetas de Guaraní y las proximidades del estadio serán valladas, separando el ingreso de aficionados.
Los locales, tendrán el acceso a la platea «Emilio Luengo» y la popular «Julio Daviña» por calle Yerbal, pudiendo transitar por la avenida Cabred.
Quienes asistan como neutrales, lo podrán hacer por calle Balbino Brañas y los que adquieran una platea ocuparán el sector «Familia Pereyra» mientras que volverá a utilizarse la popular este, contigua al vestuario, la cual no se ocupa desde la época en que Brown jugaba el Federal B y recibía visitantes.
De acuerdo a lo informado por la Policía, habrá un estricto control de las pertenencias que lleven consigo los aficionados y se hará un gran despliegue con efectivos del grupo especial GEO y de la Montada.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
