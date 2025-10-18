El operativo de seguridad en Brown

El operativo de seguridad en BrownLa posibilidad de que una gran concurrencia asista al estadio «Salvador Nosiglia» para ver el choque inaugural entre Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco, obligó a la Policía de Misiones a elaborar un operativo de seguridad especial para mantener el orden y que no se produzcan incidentes entre locales y «neutrales».
Por empezar, no se permitirá el ingreso de ningún espectador luciendo camisetas de Guaraní y las proximidades del estadio serán valladas, separando el ingreso de aficionados.
Los locales, tendrán el acceso a la platea «Emilio Luengo» y la popular «Julio Daviña» por calle Yerbal, pudiendo transitar por la avenida Cabred.
Quienes asistan como neutrales, lo podrán hacer por calle Balbino Brañas y los que adquieran una platea ocuparán el sector «Familia Pereyra» mientras que volverá a utilizarse la popular este, contigua al vestuario, la cual no se ocupa desde la época en que Brown jugaba el Federal B y recibía visitantes.

De acuerdo a lo informado por la Policía, habrá un estricto control de las pertenencias que lleven consigo los aficionados y se hará un gran despliegue con efectivos del grupo especial GEO y de la Montada.

