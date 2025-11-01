Luz y Fuerza-La Picada al domingo

El único adelanto que tendría este sábado la 2° fecha del Regional Federal Amateur, entre Luz y Fuerza de Iguazú y La Picada de Posadas, se debió postergar debido a las inclemencias del tiempo y fue reprogramado para el domingo a las 16, en el estadio de la Liga Regional de Iguazú, con el arbitraje de Jonathan Ferreyra, de la Liga Obereña.
La paridad es absoluta en esta zona 7 de la región Litoral Norte. El Eléctrico viene de conseguir un valioso empate en El Soberbio, tras igualar de manera agónica con Libertad; mientras que el Tren del Oeste no pudo aprovechar su localía y también empató. Fue 1-1 con Estudio Galeano, en Villa Cabello.
La jornada continuará el domingo y allí saldrán a escena el resto de los representantes provinciales. Los primeros en saltar al terreno de juego serán Estudio Galeano frente a Libertad, que jugarán a partir de las 16, en cancha de Crucero del Norte.
Media hora más tarde, a las 16.30, pero en el estadio «Clemente Argentino Fernández de Oliveira», Guaraní Antonio Franco se medirá con River de Santa Rita. Ambos llegan con la necesidad de sumar tras sufrir sendos traspiés en sus respectivas presentaciones.
El duelo restante será el que pondrá cara a cara a los líderes de la Zona 6. Colonial de Cerro Azul enfrentará Jorge Gibson Brown de Posadas, desde las 17. El dueño de casa viene de conseguir un histórico triunfo de visitante en su debut en el certamen y ahora buscará repetir el logro en casa. Del otro lado estará el Verdirrojo, que llega motivado tras la agónica victoria ante La Franja.
Fuente: Primera Edición.
