Las cinco misioneras que coparon Buenos Aires

Parece que el destino está en contra de Crucero del Norte en esta temporada. Lo persiguen las malas noticias y pese las adversidades crea las condiciones para ganar pero no liga. La caída de este domingo ante Juventud Unida, por 1-0, fue otra de las injusticias que le tocó padecer en el torneo Federal A. Aún diezmado por las bajas a último momento del Tarrito Pérez y Gastón García, más el golpe psicológico de saber que no contará con Abel Méndez por el resto de la temporada, el Colectivero no se achicó en Gualeguaychú. Salió a jugar de igual a igual, creó las mejores situaciones frente a los arcos, pero le faltó la estocada final y el rival, en una de las pocas que tuvo, no perdonó para quedarse con una valiosa victoria que lo deja a un punto de la zona de clasificación.