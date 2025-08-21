Misiones definió su plantel Sub-16

La Federación Amateur Misionera de Hockey sobre Césped y Pista (FAMHSCyP) dio a conocer la lista de buena fe del Seleccionado Sub-16 Damas que representará a la provincia de Misiones en el Campeonato Nacional Categoría C, organizado por la Confederación Argentina de Hockey (CAH).
El torneo se disputará del 28 al 31 de agosto de 2025 en la ciudad de Neuquén, y reunirá a equipos de todo el país, consolidándose como una de las competencias más importantes para las jóvenes promesas del hockey nacional.
Desde la Federación Misionera felicitaron a todas las jugadoras que formaron parte del proceso del preseleccionado, destacando su entrega, compromiso y el esfuerzo colectivo demostrado durante la etapa preparatoria. “Dejaron lo mejor de cada una en pos del equipo”, resaltaron desde la entidad.
El seleccionado misionera irá a Neuquén con el objetivo de poner en valor el trabajo que se viene realizando en las categorías formativas en el hockey provincial y pensando en dejar a la bandera de Misiones en lo más alto del Torneo Nacional.
Fuente: Primera Edición.
