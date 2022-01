La tercera fue la vencida para Arameo Azula

A veces el fútbol no entiende de lógicas. Cuando Guaraní fue mejor no pudo desnivelar y cuando parecía que repartía puntos con Alianza San Jorge, en la última del partido, apareció Cristian Barinaga para darle el agónico triunfo 2-1. El camino hacia el ascenso no será fácil y ayer, en Villa Sarita, el conjunto dirigido por Carlos Marczuk dio un nuevo paso. Se puso al frente de la serie de semifinales de la región Litoral Norte del torneo Regional y deberá buscar el pasaje a la final la semana que viene en Corrientes.