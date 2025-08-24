Más de 1.500 socios van a las urnas en las elecciones de CAPRI

Durante esta jornada se desarrollará la Asamblea General Ordinaria en el club CAPRI de la ciudad de Posadas. El objetivo será renovar la comisión directiva y para ello los socios habilitados emitirán su voto de 9 a 14 en la sede centro ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen (2735).
En esta oportunidad serán dos listas las que buscarán imponerse en este día histórico: la oficialista “Seguir Creciendo Juntos” encabezada por Fabio Ferreyra y la opositora “Socios por Socios” liderada por Virginia Comoglio.
Precisamente Comoglio podría convertirse en la primera mujer presidenta de la historia del CAPRI, mientras que Ferreyra busca llevar adelante un proyecto que combina continuidad con nuevas propuestas.
Virginia, con más de una década de vínculo con la institución, planteó como prioridad el ordenamiento deportivo.“Hoy tenemos deportistas exiliados, entrenando en otros clubes. Eso no puede pasar. Queremos ordenar horarios y espacios para que todos puedan desarrollarse en casa. Vamos a fortalecer deportes que hoy tienen poca visibilidad y darle el reconocimiento que merecen nuestros formadores”.
En tanto que para Ferreyra, el eje está en un acompañamiento integral. “Queremos fortalecer el acompañamiento al deportista desde la iniciación hasta el alto rendimiento. Para eso impulsamos un Programa de Iniciación al Deporte, acompañamiento en nutrición, salud emocional y hábitos, y la mejora continua de espacios”. Todo listo para los más de 1.500 socios habilitados para el sufragio.
Fuente: El Territorio.
