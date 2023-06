Carriqueo y Mainetti, los más destacados en Innsbruck

Lunes 12: Básquetbol. 21.00 hs. Tokio vs Santa Paula de Gálvez, tercer juego de cuartos de final de la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Martes 13: Fútbol. 15.30 hs. Huracán vs Bartolomé Mitre, por la 4° fecha del Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña, en Huracán. Miércoles 14: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs El Brete, por la 4° fecha del Clasificatorio «Otto Pigerl» de la Liga Posadeña, en Villa Urquiza. Viernes 16: Automovilismo. 10.00 hs. Se inician los entrenamientos de las Clases 2 y 3 del Turismo Nacional, en el Rosamonte. Sábado 17: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Central Norte de Salta, por la 16″ fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Domingo 18: Automovilismo. 09.30 hs. Series y finales de la Clase 3 y final de la Clase 2 del TN en el autódromo Rosamonte.