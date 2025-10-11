Augsburger ganó y va por la final en el P1 de Milán

El posadeño Leandro Augsburger (15° del ranking mundial) sigue firme en el P1 de Milán, una de las citas más importantes del Circuito Mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP).
En la jornada del viernes, junto al bonaerense Martín Di Nenno (9°), se impuso con autoridad ante los españoles Javier García y Javier Barahona (ambos 24°), por un doble 6-3 en una hora y media de juego. Con ese resultado, la dupla argentina se metió entre las cuatro mejores parejas del certamen.
Este sábado, desde las 15.30 (hora argentina), Augsburger y Di Nenno buscarán un lugar en la gran final frente al argentino Federico Chingotto (3°) y al español Alejandro Galán (3°), en un duelo que promete ser de alto voltaje y con sabor a revancha.
Fuente: El Territorio.
