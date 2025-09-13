Regional: en busca de las semifinales

El torneo Regional B-C disputó el cierre de su etapa regular y definió a los clasificados a cuartos de final del certamen de ascenso, instancia que se jugará este fin de semana en canchas de Misiones, Chaco y Formosa.
Por la Unión de Rugby de Misiones (URuMi), alcanzaron su pasaporte a la instancia de cuartos cuatro equipos de los seis representantes que tuvo la provincia en la competencia.
Tacurú Social Club se adjudicó el primer puesto de la Zona B en forma invicta, mientras que Lomas hizo lo propio con la primera ubicación de la Zona A.
Por su parte, Centro de Cazadores se quedó con el segundo boleto del grupo clasificatorio A y Catataras alcanzó la clasificación al ser escolta de la “Hormiga” en la el grupo B.
Tanto Tacurú como Lomas se habían asegurado su presencia en los cuartos de final con bastante anticipación, mientras que el “Cazador” y el “Cata” lo lograron con sus respectivos triunfos en la sexta y última fecha de la fase regular.
Centro le ganó por 34 a 5 a Tortugas de Santo Tomé (Corrientes) con punto bonus incluido, lo que le dio el pasaje a la siguiente instancia, dejando atrás por un punto a Pay Ubre de Mercedes (Corrientes).
En el caso de Cataratas, el equipo de Puerto Iguazú se impuso por 40-19 en el clásico del Alto Paraná ante Carayá de Eldorado, el otro aspirante a clasificar, y se aseguró el segundo boleto de su llave.
Por el lado de Chaco, los clasificados fueron Abipones de Castelli y Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) de Sáenz Peña, en tanto que por la Unión de Formosa alcanzaron el pasaporte a cuartos de final Caza y Pesca y San Cipriano, ambos de la ciudad capital.
Los cruces de cuartos de final se jugarán este fin de semana, con dos equipos misioneros siendo locales y los dos restantes visitantes.
Lomas RC recibirá este domingo desde las 15 a San Cipriano de Formosa, mientras que el mismo día y a la misma hora, Tacurú será local en Villa Lanús ante Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus).
Por su parte, Centro de Cazadores viajará a Formosa, donde visitará este domingo a partir de las 15 al local Caza y Pesca, al tiempo que Cataratas Rugby será el único que jugará este sábado, visitando desde las 15 a Abipones, en la ciudad de Castelli (Chaco), en lo que representará uno de los viajes más largos de esta instancia.
