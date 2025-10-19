Misiones segundo en el Select 12

El seleccionado de la URuMi finalizó segundo en el Campeonato Argentino Juvenil Zona Desarrollo, que finalizó este domingo en las canchas del club Aguará Rugby y Hockey Club, de Formosa.
La jornada arrancó de la mejor manera para el conjunto de la tierra colorada, que venció a la selección Andina por 26-3, mientras que la selección de Paraguay derrotó 16-3 a la selección de Jujuy.
En la definición, disputada por la tarde, Paraguay le ganó 11-3 a Misiones y se quedó el Select 12 Norte, por lo que ahora jugará con el ganador del Select 12 Sur por un lugar en el Campeonato Argentino Juvenil M17.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes