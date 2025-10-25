Mano a mano clave para los misioneros

Ambos tienen el mismo objetivo: jugar el año que viene el torneo Regional del NEA zona Campeonato.
Las realidades son distintas, pero esta tarde CAPRI y Tacurú jugarán un mano a mano clave para el rugby de la tierra colorada.
Es que el Azzurro llegó a la Reclasificación porque fue uno de los peores de la zona Campeonato, mientras que Tacurú se consagró campeón del Ascenso y volverá a pelear por subir de categoría.
A partir de las 16 y en Villa Cabello, CAPRI será local ante la Hormiga por la 1° fecha de la Reclasificación del torneo Regional del NEA.
Para CaAPRI no será el primer partido. Es que el conjunto de Villa Cabello adelantó su encuentro de la 3° fecha ante Aguará hace un par de semanas y ganó ese mano a mano con el conjunto formoseño de la zona Campeonato.
El Azzurro ganó 23-20 ante Aguará y hoy podría asegurar la permanencia, si es que derrota a Tacurú como local.
“La idea es ganar los tres partidos para asegurar la permanencia y ahora tenemos el aliciente de haber ganado el primer partido, que nos motiva para los otros dos encuentros que tenemos”, expresó Claudio Cadena, entrenador de CAPRI.
“Tenemos que mejorar varias cosas y una es la parte física, en la que nos está faltando un poquito”, reconoció el entrenador azzurro, aunque aclaró que “en el juego venimos bien”.
Tacurú también llegará con los ánimos por el cielo, luego de haberse consagrado campeón del ascenso ante Caza y Pesca en Corrientes la semana pasada.
Si bien tenía asegurado el pasaje a la Reclasificación por ser finalista, la Hormiga demostró que tiene con qué pelear por un lugar en el Regional A.
Ahora, el conjunto de Miguel Lanús deberá demostrar que el buen campeonato en el Ascenso le sirvió para este momento bisagra: buscar subir de categoría.
Tacurú tendrá su debut esta tarde, luego deberá viajar a Formosa para medirse con Aguará y cerrará la Reclasificación ante Caza y Pesca en su cancha.
Por eso el encuentro de hoy será clave para el rugby de Misiones, que necesita un equipo más en la máxima categoría regional.
Para que eso suceda, CAPRI y Tacurú deberán terminar por encima de los equipos formoseños en las posiciones. El Azzurro mantendría la categoría, mientras que la Hormiga daría el salto a la zona Campeonato.
Por su parte, Aguará recibirá a Caza y Pesca desde las 16.30 en el duelo de equipos formoseños en la Reclasificación.
El Zorro debe recuperar terreno tras la derrota en Misiones ante Caza y Pesca, que fue uno de los mejores del ascenso, pero que perdió la final de la semana pasada ante Tacurú en tierras correntinas.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes