Regional Amateur: Guaraní se juega todo en Puerto Piray

Lunes 20: Fútbol. 16.00 hs. Bartolomé Mitre-Candelaria; La Picada-Huracán y El Brete-Atlético Posadas, por la 3° fecha del Clausura posadeño. Lunes 20: Básquetbol. 21.30 hs. Bartolomé Mitre (1) vs Club Médico (1), tercer juego semifinal por la Liga Femenina, en Bartolomé Mitre. Martes 21: Fútbol. 16.30 hs. Guaraní Antonio Franco vs 1° de Mayo y a las 17.00 hs. Deportivo Corpus vs Crucero del Norte, por el Clausura de la Liga Posadeña. Miércoles 22: Fútbol. 17.00 hs. Sporting vs Garupá Fútbol Club, en Santo Pipó. Sábado 25: Fútbol. 16.30 hs. Jorge Gibson Brown vs El Brete, por la 4° fecha del Regional Amateur, en Villa Urquiza y La Picada vs Bartolomé Mitre, en Villa Cabello.