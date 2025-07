El Provincial cierra la primera fase

Miércoles 23: Cestoball. 10.00 hs. inicio del Argentino de Mayores en Eldorado. Miércoles 23: Fútbol. 20.00 hs. Eldorado vs Oberá, por la Copa País, en la cancha de Guaraní de Eldorado. Sábado 26: Automovilismo. 10.00 hs. inicio de las actividades del Misionero de Pista, en el autódromo Rosamonte. Sábado 26: Fútbol. 15.30 hs. Crucero del Norte vs Sol de América, por la Reválida del Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Domingo 27: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, en Rocamora, por la 2° fecha de la Reválida del Federal A. Domingo 27: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní vs Olimpia de Oberá y Brown vs Tuyutí, por la 6° fecha del Provincial de la FeMiFu.