Atlético Posadas ante Estudio Galeano

Durante el fin de semana y si las condiciones climáticas lo permiten, se disputarán los encuentros pendientes de la 1° y 2° fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña de fútbol.
Hoy habrá cinco encuentros en distintos puntos. Atlético Posadas recibirá en el estadio Pedro Labat a Estudio Galeano a partir de las 16 por la 2° fecha, en cotejo qu se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
El Deca viene de un duro debut con goleada en contra por 5-1 ante Mitre, mientras que Estudio Galeano pretende subirse a la cima de la zona 1.
También por la 2° fecha, Huracán, último subcampeón, visitará a Colectiveros en la cancha auxiliar de Crucero a partir de las 16.
Por su parte, el campeón del Apertura, Guaraní Antonio Franco, recibirá a Garupá FC en cancha de El Brete a las 16 e irá por su primeros puntos en el certamen.
En el encuentro que abrirá la jornada desde las 15.30, Crucero será local ante Luz y Fuerza en el Andrés Guacurarí de Santa Inés.
Santa Ana hará su estreno cuando visite desde las 15.30 a La Cantera, que irá por sus primeros puntos en el campeonato.
Mañana también están programados encuentros pendientes. La acción seguirá con dos encuentros de la 2° fecha.
El Brete recibirá a Bartolomé Mitre desde las 16, en tanto que a las 16.30 se medirán Ágil y Tigre en Gobernador Roca.
Fuente: El Territorio.
